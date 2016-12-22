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Госдеп выдвинул новые обвинения Сирии из-за химоружия
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Госдеп выдвинул новые обвинения Сирии из-за химоружия
Политика, 04:26
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Госдеп выдвинул новые обвинения Сирии из-за химоружия

Госдеп США выдвинул новые обвинения против Сирии из-за применения химического оружия в стране. Это следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

По данным Госдепа Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) выпустила доклад, который подтверждает, что 4 апреля 2017 года в сирийском Хан Шайхуне было применено химическое вещество зарина или похожее на него.

«Факты отражают подлую и очень опасную историю применения химического оружия режимом Асада. Из-за продолжающегося использования химического оружия и неспособности полностью уничтожить свою программу по химоружи», — заявили в Госдепе. Там отметили, что Сирия «по-прежнему не выполняет свои юридические обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КХО) и резолюцией 2118 Совета безопасности ООН».

Населенный пункт Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб 4 апреля подвергся химическому заражению. Как сообщал Сирийский центр мониторинга по правам человека, число погибших в результате инцидента, к вечеру 6 апреля составляло 86 человек.

После химической атаки США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Решение об атаке было принято лично президентом Дональдом Трампом. Вашингтон объяснил свои действия «стремлением положить конец кровопролитию в Сирии».

Белый дом 27 июня заявил, что у США есть сведения о подготовке президентом Сирии Башаром Асадом новой химатаки. Пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер отмечал, что если это произойдет, «он [Асад] и его военные заплатят высокую цену».

В четверг, 29 июня, официальный представитель МИД Россия Мария Захарова заявила, что в Сирии готовится инсценировка атаки с применением химического оружия.

Теги: Госдеп США , Сирия , химоружие
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