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ESET выпустил обновленную статистику атак вируса-шифровальщика Petya
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ESET выпустил обновленную статистику атак вируса-шифровальщика Petya
Технологии и медиа, 02:26
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ESET выпустил обновленную статистику атак вируса-шифровальщика Petya

Большинство атак вируса-шифровальщик Petya происходили на Украине, в Германии и Польше. Об этом свидетельствуют данные компании ESET, занимающейся разработкой антивирусного программного обеспечения.

По данным ESET, на Украину пришлось 75,2% атак. На Германию — 9%, на Польшу — 5,8%. На Россию пришлось 0,8% от общего числа атак.

Массовая атака вируса-вымогателя Petya произошла 27 июня. Ее жертвами стали компании и государственные структуры во многих странах мира. Вирус блокировал компьютерные системы компаний, публикую на экране сообщения с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную $300.

Дешифруй меня, если сможешь: что известно о вирусе Petya
Технологии и медиа

В Киеве вирус атаковал компьютерную систему украинского правительства, аэропорт «Борисполь», «Укрпочту», «Укртелеком», Министерство инфраструктуры, а также ряд банковских структур.

Хакерским атакам также подверглись российские банки и предприятия, в частности, пострадали информационная система компании Evraz, клмпания «Роснефть», туроператоры Anex tour и «Музенидис Трэвел». Свою работу приостановили отделения Банка Хоум Кредит.

Создатели вируса за два дня сумели заработать на этом почти 4 биткоина, или чуть более $10 тыс.

Теги: хакеры , ESET , Petya
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