Греф заявил о намерении в 3 раза сократить число бухгалтеров Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в будущем сократит количество бухгалтеров в штате в три раза — до 500 человек. Об этом Греф сообщил в ходе своей лекции в Екатеринбурге, передает «Интерфакс».

«В Сбербанке работало 33 тыс. бухгалтеров, на сегодняшний день у нас их работает 1,5 тыс., а будет работать 500 человек», — сказал глава банка. Он добавил, что Сбербанк планирует уменьшить штат андеррайтеров (сотрудники, рассматривающие заявки на кредиты) с 4,5 тыс. до 1,5 тыс. сотрудников.

Согласно опубликованной в мае отчетности, Сбербанк в первом квартале 2017 года сократил штат почти на 5 тыс. сотрудников. По состоянию на конец декабря 2016 года в компании работали 319 153 человека, а 31 марта штат Сбербанка составил ​314 158 человек. При этом зампредседателя правления Сбербанка Александр Морозов заявил, что банк продолжает постепенно сокращать работников.

В январе глава Сбербанка Герман Греф допустил, что число сотрудников компании к 2025 году может сократиться в два раза. Он пояснил, что это может произойти из-за активного перевода услуг банка в цифровую сферу.