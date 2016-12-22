Анатолий Сердюков вошел в состав совета директоров КамАЗа

Бывший глава Минобороны России Анатолий Сердюков вошел в совет директоров ПАО «КамАЗ», об этом говорится в отчете, который опубликован (.doc) на официальном сайте организации.

Кандидатуру Сердюкова в совет директоров КамАЗа выдвинули на заседании 6 марта.

Также кандидатами в новый состав совета директоров компании стали действующие его члены, список которых был опубликован на сайте автопроизводителя. Сердюков ранее не был членом совета директоров КамАЗа.

Экс-министр обороны является индустриальным директором авиационного кластера государственной корпорации «Ростех». В сентябре 2016 года он стал членом правления компании. На май 2017 года «Ростеху» принадлежало 352 907 550 обыкновенных акций КамАЗа, 49,9% от его уставного капитала.

В феврале правительство выдвигало кандидатуру Сердюкова в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.