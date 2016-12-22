СМИ сообщили об отмене визита президента Бразилии на саммит G20

Президент Бразилии Мишел Темер отменил визит на саммит G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге. Об этом сообщает UOL со ссылкой на заявление пресс-службы бразильского лидера.

Издание сообщило, что официальная причина отмены поездки не названа. Однако оно отметило, что это может быть связано с политическим кризисом в Бразилии.

UOL добавляет, что Темер не может покидать страну в тот момент, когда в парламенте будут рассмотрены обвинения против него.

Ранее, 27 июня, генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально выдвинул обвинения против Мишела Темера. Бразильского лидера обвинили в коррупции. Как сообщал телеканал Globo, прокурор обратился в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с запросом о предъявлении обвинений в коррупции президенту. По мнению прокурора, Темер и его бывший советник Родригу Роша Лоурес «подменили исполнение важнейших обязанностей госслужащих незаконными действиями», которые «выполнялись в их личных интересах».