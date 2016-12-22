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Израиль нанес авиаудар по позициям сирийских военных
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Израиль нанес авиаудар по позициям сирийских военных
Политика, 28 июн, 23:54
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Израиль нанес авиаудар по позициям сирийских военных

Израиль нанес авиаудар по позиция сирийских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление израильских военных.

По словам военных, авиаудар был спровоцирован тем, что сирийские артиллерийские снаряды взорвались в районе Голанских высот, которые находятся под контролем Израиля. Авиаудар был нанесен в районе провинции Кунейтр.

«Мы атакуем тех, кто нападает на нас. Это наша политика и мы будем продолжать ее реализовывать», — заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, отмечает агентство.

Израиль 25 июня уже наносил удар по позициям сирийской армии из-за случая на Голанских высотах. Тогда авиаудар был также нанесен в районе провинции Кунетр. Тогда Сирия назвала это «отчаянной попыткой [Израиля — РБК] поддержать террористов».

Теги: Сирия , Израиль , ракетный удар
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