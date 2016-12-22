Во ФСИН рассказали о планах РЖД брать на работу заключенных

Начальник управления ФСИН по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Евгений Лукьянец сообщил, что компания РЖД согласилась трудоустраивать граждан, приговоренных к принудительным работам. Об этом Лукьянец заявил ТАСС.
По словам начальника управления, ФСИН привлекает госкомпании и госкорпорации к трудоустройству осужденных по поручению Минюста. «На сегодняшний день изъявили желание только РЖД», — сказал Лукьянец.
При этом он отметил, что сейчас проблем с устройством на работу осужденных к принудительным работам нет, так как изначально колонии строились рядом с предприятиями, где есть дефицит рабочих кадров.
В апреле компания «Ростех» договорилась с ФСИН об использовании труда заключенных. «В настоящее время проект соглашения подписан главой госкорпорации», — сообщило пресс-бюро ФСИН.