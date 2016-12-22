Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,59 59,18 EUR Нал. 67,83 67,16 USD Бирж. 59,30 -0,20 EUR Бирж. 67,49 +0,02 USD ЦБ. 59,54 +0,66 EUR ЦБ. 67,69 +1,73 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1891,30 +0,66% РТС 1002,83 -0,10% Brent 47,33 +2,49% DJIA 21465,89 +0,73% Nasdaq 6223,49 +1,25% FTSE 7387,80 -0,63%
Путин обвинил иностранные спецслужбы в поддержке терроризма
Лента новостей
Португалия — Чили 21:00, Спорт Лавров не исключил встречи Путина и Трампа в Гамбурге 20:46, Политика «Медиалогия» представила рейтинг самых читаемых каналов в Telegram 20:42, Технологии и медиа В сенате США оценили влияние Москвы на выборы в Европе 20:42, Политика Fitch и Moody's отреагировали на суд «Роснефти» с АФК «Система» 20:36, Финансы Экс-президент Приднестровья сбежал на лодке в Молдавию 20:20, Политика Структура АФК «Система» потребовала 155 млн руб. от своего экс-президента 20:20, Бизнес Театры России присоединились к акции поддержки экс-главы «Гоголь-центра» 19:55, Общество Золотую медаль школьницы из Адыгеи признали заслуженной 19:45, Общество «Зенит» анонсировал уход шести-семи футболистов 19:42, Спорт «Стройтранснефтегаз» сократит до 50% сотрудников московского офиса 19:40, Бизнес Аэропорт Иркутска поделят между потенциальными конкурентами 19:39, Бизнес NBC узнал о допросах сотрудников «Лаборатории Касперского» в США 19:22, Технологии и медиа «Русофобия» на марше: как российские власти увлеклись фейковым понятием 19:14, Мнение Клименко назвал «издевательством» позицию основателя Telegram 19:06, Технологии и медиа Трамп посетит празднование взятия Бастилии в Париже 19:04, Политика РФПЛ вынесла три летних матча «Спартака» на будни 18:57, Спорт Вопрос о вмешательстве иностранных СМИ обсуждался в Госдуме с главой ФСБ 18:45, Политика Роскомнадзор согласился внести Telegram в реестр 18:39, Технологии и медиа МИД пообещал «солидно» проработанный ответ на высылку дипломатов из США 18:29, Политика «Ингосстрах» решил уйти с украинского рынка 18:23, Бизнес Суд арестовал имущество главы финского Uber на €245 тыс. 18:21, Бизнес КНДР вынесла заочный смертный приговор экс-президенту Южной Кореи 18:21, Политика Глава Роскомнадзора пообещал «без бюрократии» отнестись к письму Дурова 18:01, Технологии и медиа Попросить добавки: как двое студентов создали свою марку спортивных БАДов 18:00, Свое дело Кремль напомнил о «принципе взаимности» после продления санкций ЕС 17:47, Политика ЦБ предупредил о продолжении распространения вируса-шифровальщика 17:40, Технологии и медиа Агентство SANA сообщило о гибели 40 человек в Сирии от авиаудара коалиции 17:23, Политика
Путин обвинил иностранные спецслужбы в поддержке терроризма
Политика, 21:02
0
Путин обвинил иностранные спецслужбы в поддержке терроризма

Президент Владимир Путин заявил, что иностранные спецслужбы напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки «для дестабилизации регионов» вблизи границ России. Об этом президент сообщил в ходе выступления в штаб-квартире СВР, где он поздравил ​офицеров с 95-летием нелегальной разведки.

Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«В качестве орудия [против России] используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», — сказал Путин.

Президент добавил, что иностранные спецслужбы также используют методы «сбора и вброса» информации, кибератаки, «попытки вербовать» агентов. 

Ранее Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о борьбе с финансированием терроризма и об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Для реализации конвенции ответственными за направление запросов и ответов на них были выбраны Министерство юстиции и Генпрокуратура. Также внесены поправки в кодекс об административных правонарушениях, порядок проведения конфискации имущества и расследований.

Теги: Владимир Путин , борьба с терроризмом , Терроризм
Главное
Роскомнадзор согласился внести Telegram в реестр Технологии и медиа
Материалы по теме
Путин внес в Госдуму конвенцию СЕ о борьбе с финансированием терроризма Политика
The Telegraph рассказала о «лазейке» в схеме депортации террористов Политика
Дуров опроверг слова о «нейтральном» отношении Telegram к террористам Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку