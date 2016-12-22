Путин обвинил иностранные спецслужбы в поддержке терроризма

Президент Владимир Путин заявил, что иностранные спецслужбы напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки «для дестабилизации регионов» вблизи границ России. Об этом президент сообщил в ходе выступления в штаб-квартире СВР, где он поздравил ​офицеров с 95-летием нелегальной разведки.

Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«В качестве орудия [против России] используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», — сказал Путин.

Президент добавил, что иностранные спецслужбы также используют методы «сбора и вброса» информации, кибератаки, «попытки вербовать» агентов.

Ранее Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о борьбе с финансированием терроризма и об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Для реализации конвенции ответственными за направление запросов и ответов на них были выбраны Министерство юстиции и Генпрокуратура. Также внесены поправки в кодекс об административных правонарушениях, порядок проведения конфискации имущества и расследований.