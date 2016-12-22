Экс-президент Приднестровья сбежал на лодке в Молдавию

Евгений Шевчук (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

Бывший президент непризнанного Приднестровья Евгений Шевчук в ночь на 28 июня покинул республику. Об этом сообщил депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов в Facebook.

По словам Сафонова, 27 июня экс-президенту были вручены необходимые документы для участия в заседании по расследованию его деятельности и лишения иммунитета. «Ночью он переправился на плавсредстве через Днестр и был уже в Молдове», — сказал Сафонов.

Кроме того, по словам Сафонова, экс-президент был лишен неприкосновенности 28 июня. Шевчук привлечен к ответственности по «пяти пунктам: фонды, «Биохим», контрабанда, незаконное изъятие 30% пенсий и зарплат, помилование с нарушениями закона». Как сообщает местный портал NewsMaker, источники издания в государственных органах подтвердили сообщения о том, что Шевчук отправился в Молдавию.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Последние выборы президента республики состоялись в декабре прошлого года. Тогда Шевчук проиграл другому кандидату — Вадиму Красносельскому, который набрал 157 410 голосов.