Вопрос о вмешательстве иностранных СМИ обсуждался в Госдуме с главой ФСБ

Депутаты Госдумы на встрече с главой ФСБ Александром Бортниковым, а также в профильном комитете обсуждали тему вмешательства иностранных СМИ, которые вещают в России. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на главу комитета Госдумы по СМИ Леонида Левина.

Ранее в новости говорилось, что депутаты Госдумы обсуждали возможность блокировки иностранных СМИ, вещающих на российскую аудиторию. В думском комитете по СМИ позже уточнили «Дождю», что речь на заседании шла о вмешательстве СМИ в дела России, а не о блокировке.

«Поднимаемые сенаторами вопросы также активно обсуждались в Госдуме, в частности, в ходе расширенного заседания нашего комитета», — заявил Левин. Он добавил, что комитет обсуждал соблюдение иностранными редакциями «отечественного законодательства о выборах, а также финансирование зарубежных СМИ, работающих на российскую аудиторию».

Глава комитета подчеркнул, что Госдума при рассмотрении законопроектов сенаторов уделит особенное внимание вопросам технической реализации требований верхней палаты.

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил 28 июня, что сенаторы обсуждают варианты блокировки иностранных СМИ, вещающих в стране.

«Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах», — заявил Климов. По словам сенатора, необходимо обеспечить законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, а также наделить Минюст правом проводить расследования об источниках дохода таких изданий.​