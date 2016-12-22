«Ингосстрах» решил уйти с украинского рынка

Страховая компания «Ингосстрах» приняла изменения в свой устав, исключив из списка стран, где есть представительства компании, Украину. Компания имела представительство в Киеве. В соответствии с изменениями в устав у компании остаются представительства в Алматы, Баку, Мумбае и Пекине. Представитель компании подтвердил газете «Ведомости», что компания окончательно уходит с украинского рынка. Причины этого решения представитель «Ингосстраха» не сообщил.

«Ингосстрах» 6 июля 2015 года объявил о продаже всех своих страховых активов на Украине. Как сообщал тогда агентству «Интерфакс-Украина» гендиректор страховой компании Михаил Волков, проданы были, в частности, компании «ИНГО Украина» и «ИНГО Украина Жизнь». Сумму сделки, а также покупателя активов он не назвал. Волков тогда заявил, что продажа активов готовилась заранее.

На Украине в 2015 году вступили в силу поправки к закону о лицензировании, в соответствии с которым компании, находящиеся под контролем российских резидентов, могут быть лишены лицензии, пишут «Ведомости».

Речь идет о законе, принятым Верховной радой Украины 2 марта 2015 года. В п. 2 ст. 6 этого документа сказано, что власти во время проверки документов компаний должны подтвердить отсутствие контроля со стороны «резидентов других государств, которые совершают вооруженную агрессию против Украины». Парламент Украины признал Россию страной-агрессором в январе 2015 года.