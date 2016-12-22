Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,82 59,17 EUR Нал. 68,02 67,17 USD Бирж. 59,37 -0,12 EUR Бирж. 67,46 -0,02 USD ЦБ. 59,54 +0,66 EUR ЦБ. 67,69 +1,73 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1892,43 +0,72% РТС 1004,05 +0,03% Brent 47,23 +2,27% DJIA 21443,26 +0,62% Nasdaq 6195,85 +0,80% FTSE 7394,60 -0,53%
LG заподозрили в использовании в России «ценовых роботов»
Лента новостей
Кремль напомнил о «принципе взаимности» после продления санкций ЕС 17:47, Политика ЦБ предупредил о продолжении распространения вируса-шифровальщика 17:40, Технологии и медиа Агентство SANA сообщило о гибели 40 человек в Сирии от авиаудара коалиции 17:23, Политика В Германии протестировали первый в мире горизонтальный лифт 17:22, Недвижимость Суд оставил под арестом имущество родственницы генерала ФСО Лопырева 17:19, Общество Кехман поговорит с «лидерами театрального процесса» во время декрета 17:19, Общество Сооснователь Mail.Ru и Шакира инвестировали в игровой смартфон 17:08, Технологии и медиа LG заподозрили в использовании в России «ценовых роботов» 17:02, Бизнес Прокуратура уточнила детали взрыва бомбы в машине спецназовца в Киеве 16:55, Политика Всё плен: чем заканчивались задержания российских военных на Украине 16:54, Фотогалерея Помощник Путина поддержал повышение пошлин на импортную электронику 16:47, Экономика В офисе «дочки» группы «Сумма» прошли обыски 16:37, Бизнес Парламент Петербурга ужесточил правила проведения референдумов 16:31, Политика Макларен сообщил о 155 подозрительных пробах российских футболистов 16:20, Спорт Эксперты назвали источник распространения вируса Petya 16:11, Технологии и медиа В России назвали самые надежные трехлетние автомобили 16:06, Авто Стритрейсерша Багдасарян пожаловалась Путину на судебных приставов 16:02, Общество Павел Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора 15:59, Технологии и медиа Прокуратура назвала причину вынужденной посадки Boeing 767 в Домодедово 15:52, Общество «Зенит» заплатил Луческу €2,5 млн за увольнение 15:51, Спорт Усманов объявил новый конкурс на смену конкурсу мемов о себе и Навальном 15:43, Общество Умер создатель медвежонка Паддингтона Майкл Бонд 15:39, Общество В Донецкой области подорвали автомобиль с сотрудниками СБУ 15:31, Политика Lazy day: что происходит с компьютерными сетями после Petya 15:13, Технологии и медиа Перед спектаклем «Идеальный муж» в МХТ муж подрался со спутником жены 15:07, Общество Россия снизила добычу нефти сверх требований по сделке с ОПЕК 15:02, Экономика В Москве прошел митинг ученых. Фоторепортаж 15:02, Фотогалерея Внутри Твин Пикса: мир Линча в объективе российского фотографа 15:00, Стиль
LG заподозрили в использовании в России «ценовых роботов»
Бизнес, 17:02
0
LG заподозрили в использовании в России «ценовых роботов»

LG Electronics RUS, российская структура южнокорейского производителя электроники и бытовой техники, контролировала цены на ряд своих смартфонов, а также получала отчет от ретейлеров о ценах на продукцию, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В связи с этим ведомство возбудило против компании дело по признакам координации цен, говорится в сообщении ФАС в его официальном Telegram-канале.

Компания применяла «специальную программу для мониторинга цен ретейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG», говорится в сообщении. Ретейлеры, посылавшие отчеты в LG, «использовали «ценовых роботов» с целью контроля за ценами», отметили в антимонопольной службе.

Дело возбуждено по признакам незаконной координации экономической деятельности (ч. 5 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции»).

О том, что ФАС может возбудить дело против LG, замглавы службы Андрей Цариковский заявил в кулуарах Петербургского экономического форума 18 мая. Служба заинтересовалась российской структурой корейской компании после обращения гражданина России. Цариковский не назвал конкретных моделей смартфонов, но отметил, что претензии службы касаются в том числе и флагманских моделей. 1 июня Цариковский заявил, что дело против LG находится «на финальной стадии возбуждения».

Проверки в LG ведомство провело в феврале. Тогда же прошли проверки в московском офисе компании Philips.

В апреле служба признала российское представительство компании Apple виновной в координации цен на смартфоны iPhone.

Теги: ФАС , цены , смартфоны , LG
Главное
Глава Роскомнадзора пообещал «без бюрократии» внести Telegram в реестр Технологии и медиа
Материалы по теме
ФАС проверит мобильных операторов из-за отказа от безлимитного интернета Технологии и медиа
ФАС вынесла предупреждение Microsoft за дискриминацию борцов с вирусами Технологии и медиа
Российская «дочка» Apple выполнила предписание ФАС по ремонту iPhone Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку