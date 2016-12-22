LG заподозрили в использовании в России «ценовых роботов»

LG Electronics RUS, российская структура южнокорейского производителя электроники и бытовой техники, контролировала цены на ряд своих смартфонов, а также получала отчет от ретейлеров о ценах на продукцию, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В связи с этим ведомство возбудило против компании дело по признакам координации цен, говорится в сообщении ФАС в его официальном Telegram-канале.

Компания применяла «специальную программу для мониторинга цен ретейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG», говорится в сообщении. Ретейлеры, посылавшие отчеты в LG, «использовали «ценовых роботов» с целью контроля за ценами», отметили в антимонопольной службе.

Дело возбуждено по признакам незаконной координации экономической деятельности (ч. 5 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции»).

О том, что ФАС может возбудить дело против LG, замглавы службы Андрей Цариковский заявил в кулуарах Петербургского экономического форума 18 мая. Служба заинтересовалась российской структурой корейской компании после обращения гражданина России. Цариковский не назвал конкретных моделей смартфонов, но отметил, что претензии службы касаются в том числе и флагманских моделей. 1 июня Цариковский заявил, что дело против LG находится «на финальной стадии возбуждения».

Проверки в LG ведомство провело в феврале. Тогда же прошли проверки в московском офисе компании Philips.

В апреле служба признала российское представительство компании Apple виновной в координации цен на смартфоны iPhone.