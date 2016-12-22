В офисе «дочки» группы «Сумма» прошли обыски

Строительная площадка «Калининград-Арены» (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

В офисе компании «ГлобалЭлектроСервис» (входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова) прошли следственные действия, сообщила РБК представитель группы.

По ее словам, это связано с проверкой работы одного из субподрядчиков компании. В офисе «Суммы» обыски не проводились, добавила она. Причину следственных действий и название компании-субподрядчика представитель группы назвать отказалась.

Как сообщает информагентство «Национальные интересы» со ссылкой на свои источники в силовых структурах, правоохранительные органы завели уголовное дело по факту завышения объемов выполненных работ при подготовке площадки строительства футбольного стадиона «Калининград-Арена» к чемпионату мира по футболу. В рамках уголовного дела обыски также проходят в правительстве Калининградской области, пишет издание.

Представитель администрации региона не ответил на звонок РБК. Пресс-секретарь врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова Валерия Родина отказалась от комментариев. В управлении СКР по Калининградской области РБК сообщили, что делом занимается МВД. РБК направил запрос в МВД.

В 2014 году «ГлобалЭлектроСервис» получил подряд на инженерную подготовку участка под стадион «Калининград-Арена». Заказчиком выступил ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства». Стоимость этого контракта составила 850 млн руб.

5 мая РБК писал, что группа «Сумма» рассматривает продажу двух своих инжиниринговых компаний — «ГлобалЭлектроСервис» и «Стройновация»., Тогда представитель «Суммы» подтвердил, что группа намерена провести реорганизацию инжинирингового блока компании, но раскрыть детали отказался.

