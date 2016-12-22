Совфед одобрил назначение прокурора Бурятии главным военным прокурором

Совет Федерации поддержал назначение Валерия Петрова главным военным прокурором. Об этом сообщает корреспондент РБК. «За» это решение проголосовал 151 сенатор, против не высказался никто. Сенатор Александр Варфоломеев отметил, что Валерий Петров «обладает высокими, не только профессиональными, но и личными качествами» и увлекается изучением истории Отечественной войны.

Президент Владимир Путин 26 июня внес в Совет Федерации кандидатуру Валерия Петрова на пост главного военного прокурора России.

Пост главного военного прокурора стал вакантным, после того как в апреле действующий главный военный прокурор и заместитель генпрокурора Сергей Фридинский подал в отставку. По словам первого заместителя главы Генеральной прокуратуры России Александра Буксмана, его просьба тогда не была удовлетворена. Фридинский занимал пост главного военного прокурора с 2006 года.

Валерий Петров занимал пост прокурора Республики Бурятия с ноября 2006 года. С 1998 года по 2006 год был зампрокурором Республики Бурятия. С 1992 года по 1998 год Петров работал начальником отдела кадров прокуратуры Бурятии, а с 1987 года по 1992 год занимал пост прокурора Иволгинского района Бурятии.

Петров был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетной грамотой президента России. Также Петров был удостоен почетного звания «Заслуженный работник прокуратуры России».