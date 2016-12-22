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Кехман оставил пост директора театра и ушел в декретный отпуск
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Кехман оставил пост директора театра и ушел в декретный отпуск
Общество, 09:28
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Кехман оставил пост директора театра и ушел в декретный отпуск

Генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) и бывший глава группы JFC Владимир Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком, сообщила депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. По ее словам, гендиректор покинул театр на три года, а место руководителя заняла бывшая сотрудница новосибирского филиала «Балтики» Снежана Лобарь, приказ о назначении которой подписан главой Минкультуры Владимиром Мединским.

«Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе», — написала Пинус на своей странице в Facebook.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова подтвердила агентству «РИА Новости» уход Кехмана. «Да, то, что он точно ушел, подтверждаю», — сказала она.

Замдиректора НОВАТа по связям с общественностью Виктор Титов также подтвердил корреспонденту «РБК Новосибирск», что Кехман отсутствует не только на рабочем месте, но и в Новосибирске, однако отметил, что причины его отсутствия и место пребывания ему не известны.

«Кехман остается генеральным директором НОВАТа в настоящий момент. Мы с ним каждый день созваниваемся, ведем активную переписку. То, что на время отсутствия директора на рабочем месте вместо его назначается исполняющий обязанности, — вполне естественно и логично», — пояснил Титов.

Он также отметил, что информации о содержании приказов в отношении Лобарь у него нет и та занимает должность замдиректора театра.

В сентябре 2015 года суд признал банкротом компанию Кехмана JFC — некогда крупнейшего импортера бананов. Компания была должна банкам 18 млрд руб. В декабре того же года банкротом признали самого Кехмана.

В начале июня 2017 года Райффайзенбанк подал генеральному прокурору России Юрию Чайке жалобу на бездействие следственного департамента МВД России «по делу Кехмана».

Теги: Владимир Кехман , Новосибирский театр оперы и балета
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