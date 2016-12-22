Власти Венесуэлы заявили о связи угонщика вертолета в Каракасе с ЦРУ

Атаковавший здание Верховного суда в Каракасе офицер полиции Оскар Перес связан с ЦРУ и посольством США, об этом заявил министр связи и информации Венесуэлы ​Эрнесто Вильегас, пишет El Nacional.



По его словам, вертолет «был украден с военной базы «Ла-Карлота», расположенной в Каракасе», группой сотрудников спецслужб страны. При этом основным организатором угона был Оскар Перес, который «находится под следствием в связи с подозрениями в его связях с ЦРУ» и с посольством США в Венесуэле.



«Перес также был связан с бывшим министром внутренних дел, контакты которого с ЦРУ недавно были публично подтверждены», — заявил Вильегас.



Он призвал людей быть бдительными и стойкими против путча, который направлен на подрыв конституционного строя Венесуэлы. При этом Вильегас добавил, что ни одна из подобных атак не сможет остановить конституционный процесс в Венесуэле, начатый президентом Николасом Мадуро и предусматривающий созыв Конституционной ассамблеи.



Полицейский вертолет в Каракасе 27 июня атаковал здание Верховного суда в Каракасе. Как стало известно позднее, его угнал один из сотрудников местной полиции Оскар Перес, он подлетел непосредственно к зданию суда и стал сбрасывать на него гранаты, после чего, по рассказам очевидцев, стали слышны взрывы и шум от разрушений. Однако позже рассказали, что гранаты не сработали.



После этого инцидента президент Венесуэлы Николас Мадуро незамедлительно распорядился привести в боевую готовность ВВС страны и средства ПВО. Случившееся глава действующий государства назвал террористическим актом.



Комментируя это, Мадуро заявил, что власти не допустят эскалации насилия.



Инциденту с вертолетом предшествовала потасовка между членами Боливарианской национальной гвардии, депутатами и журналистами, об этом писало издание Maduradas. В драке пострадали как минимум два человека.



В Венесуэле с начала апреля продолжаются столкновения сторонников президента Николаса Мадуро и его противников, которые требуют отставки правительства. В результате столкновений по состоянию на 24 июня погибшими числились более 60 человек.

