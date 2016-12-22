Леонтьев предположил связь кибератак на «Башнефть» с судебным процессом

Целью атаки вируса Petya на серверы «Башнефти» могли стать данные, которые важны для судебных процессов, в которых участвует компания. Такое мнение в эфире радиостанции Business FM высказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Если смотреть на рациональные мотивы, которые могли быть у хакеров <...>, то таким рациональным мотивом было бы «убить» компьютеры «Башнефти», в которых содержится большое количество информации о деятельности «Башнефти» в период владения ей предыдущими собственниками», — считает он.

«Мы не хотим думать ни в коем случае, что это как-то связано с нашими судебными процессами, несмотря на удивительную синхронизацию», — отметил Леонтьев. Вместе с тем он подчеркнул, что говорить о целях атаки хакеров не является функцией компании. «Мы надеемся, что специалисты, правоохранительные органы это расследуют и найдут», — заключил он.