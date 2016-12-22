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Бывший владелец «Инком-авто» Дмитрий Козловский сбежал от следствия
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Бывший владелец «Инком-авто» Дмитрий Козловский сбежал от следствия
Общество, 20:15
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Бывший владелец «Инком-авто» Дмитрий Козловский сбежал от следствия

Бывший владелец «Инком-авто» Дмитрий Козловский, осужденный на восемь лет лишения свободы, сбежал от следствия и разыскивается правоохранительными органами. Он не явился на заседание суда и в настоящее время находится в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в Альфа-банке.

Следствие рассматривает бегство подсудимого как очевидное признание своей вины. Правоохранительные органы предполагают, что бывший бизнесмен находится за пределами России, и намерены объявить Дмитрия Козловского в международный розыск.

«В самом тесном сотрудничестве с правоохранительными органами мы намерены сделать все возможное для того, чтобы решение суда было исполнено», — отметил руководитель блока «Безопасность» АО «Альфа-банк» Андрей Курбатов.

В конце 2000-х годов Дмитрий Козловский задолжал кредиторам и бывшим партнерам десятки миллиардов рублей, из которых более полутора миллиардов — Альфа-банку. Следствие длилось почти восемь лет, в ноябре 2016 года дело было передано в суд. Козловский своей вины не признавал. В июне 2017 года суд принял заочное решение, назначив Дмитрию Козловскому наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Теги: следствие , кредитное мошенничество , побег
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