Центробанк заявил о кибератаках на российские банки

Некоторые российское банки подверглись хакерской атаке. Об этом говорится в заявлении Банка России, поступившем в распоряжение РБК.

«По информации Банка России, в результате атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры», — сообщили в Центробанке. При этом там отметили, что нарушений работы систем банков и предоставления сервисов клиентам не зафиксировано.

В Банке России добавили, что в данный момент Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России вместе с банками работает «над устранением последствий выявленных компьютерных атак».

Ранее источник в банке «Хоум Кредит» сообщил РБК, что кредитная организация приостановила свою работу в связи с хакерской атакой. По словам собеседника, вирус затронул все офисы кредитной организации, в том числе центральный.

Источник РБК в одной из компаний, занимающихся кибербезопасностью, сообщил, что к ним обратились около десяти банков, которые предположительно пострадали от вируса Petya.

О том, что хакеры использовали при атаке вирус Petya, РБК сообщали в компании Group-IB, занимающейся защитой информационной безопасности. По данным организации, от вируса пострадали сети «Башнефти», «Роснефти», украинских компаний «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго», Днепровской электроэнергетической системы, Ощадбанка, а также Mondelēz International, Mars, «Новая почта», Nivea, TESA и другие.

Позже стало известно, что атаке также подверглись британская рекламная компания WPP и производитель строительных материалов Saint-Gobain.