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Башар Асад посетил российскую авиабазу Хмеймим
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Башар Асад посетил российскую авиабазу Хмеймим
Война в Сирии, 17:32
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Башар Асад посетил российскую авиабазу Хмеймим

Президент Сирии Башар Асад посетил российскую авиабазу Хмеймим близ города Латакия. Об этом сообщает сирийское государственное агентство Sana.

На авиабазе глава государства встретился с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и другими высшими офицерами. В ходе визита Башар Асад ознакомился с образцами российской техники, размещенной на авиабазе, в частности, осмотрел кабину истребителя Су-35.

Башар Асад на российской авиабазе «Хмеймим»
Видео: Facebook / رئاسة الجمهورية العربية السورية

Авиабаза Хмеймим расположена на западе Сирии. На аэродроме базируется российская авиационная группа. Власти Сирии передали инфраструктуру базы России в бессрочное безвозмездное пользование в августе 2015 года согласно договору. Также российские военные присутствуют на военно-морской базе в городе Тартус.

Российские ВКС ведут операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года по просьбе правительства страны. Совет Федерации единогласно одобрил применение российских военных за рубежом. За время операции сирийские правительственные войска освободили от террористических формирований бывшую экономическую столицу страны Алеппо, Пальмиру и обширные территории в центре страны.

Теги: Сирия , Башар Асад , Хмеймим
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