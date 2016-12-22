В МГЮА прокомментировали уход Генри Резника из-за доски Сталину

Мемориальная доска советскому лидеру Иосифу Сталину, из-за которой из Московской юридической академии (МГЮА) уволился адвокат, была установлена согласно постановлению от 1960 года, сообщили РБК в пресс-центре университета.

«Мемориальная доска с упоминанием о выступлении в первом зале Университета в 1924 году И.В. Сталина была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», — сказал сотрудник пресс-центра.

По его словам, это постановление действует в настоящий момент и «прямо предписывает» обозначение зала как памятника культуры местного значения, подлежащего охране.

«Университет уважает позицию Генри Марковича Резника, не желая при этом вступать с ним в полемику. Уход никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора», — добавили в пресс-центре МГЮА.



Ранее сегодня стало известно, что адвокат Генри Резник уволился из МГЮА, после того как увидел в центральной аудитории вуза памятную доску Сталину. «Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю», — написал Резник в своем блоге на сайте радио «Эхо Москвы».

До этого на сайте change.org появилась петиция с обращением к ректору МГЮА Блажееву Виктору​ под названием «Требуем демонтировать памятную табличку о выступлении И.В. Сталина, установленную в МГЮА». На момент публикации ее подписали почти 2 тыс. человек.