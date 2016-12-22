Банк «Хоум Кредит» закрыл все отделения из-за кибератаки

По данным РБК, за помощью к специалистам в области компьютерной безопасности обратились во вторник около десяти российских банков

Все отделения банка «Хоум кредит» приостановили работу в связи с хакерской атакой. Сотрудникам банка рекомендовали выключить все компьютеры, сайт банка на момент написания материала также был не доступен.

По данным источника РБК в банке, вирус затронул все офисы кредитной организации, в том числе центральный.

В пресс-службе банка «Хоум Кредит» сказали РБК, что сейчас они устроили проверку безопасности всех систем, но ни подтвердить, ни опровергнуть факт хакерской атаки на банк на данный момент они не могут.

Одновременно на странице «Хоум кредит» в сети Facebook появилось сообщение о проведении проверки защищенности компьютерных систем банка. О возобновлении обслуживания обещают сообщить дополнительно.

Источник РБК в одной из компаний, занимающихся кибербезопасностью, сообщил, что к ним обратилось около десяти банков, которые предположительно пострадали от вируса Petya, предположительно использованного хакерами.

В Сбербанке РБК заверили, что все системы банка работают в штатном режиме. Представитель Альфа-банка сообщил, что никаких атак не фиксировали.

«Подобным атакам банк «Открытие», как и другие банки, подвергается несколько раз в неделю. Наши системы безопасности их успешно отражают. Мы функционируем в стандартном режиме и не прекращаем совершенствовать свои системы защиты», — пояснил РБК директор по информационной безопасности банка «Открытие» Вячеслав Касимов.

Ранее во вторник Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о том, что сразу несколько украинских коммерческих банков и других предприятий подверглись «внешней хакерской атаке неизвестным вирусом».



«В результате таких кибератак эти банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и выполнением банковских операций», — отмечается в сообщении НБУ.



Об атаке, в частности, сообщил один из крупнейших банков Украины, Ощадбанк, а также банки ОТП, «Пивденный» и другие.

«Мы предпринимаем меры для обеспечения безопасности банка в киберпространстве. В этой связи вы можете испытывать временные сложности по обслуживанию в банке. Отделения банка сегодня работают в консультационном режиме», - говорится в сообщении банка «Пивденный».

Распространяющийся по Украине вирус привел к возникновению проблем в работе не только банков, но и целого ряда других предприятий и учреждений - от «Укрэнерго» до «Укрпочты».

Проблемы возникли и у российских компаний. В частности, хакерской атаке подверглась информационная система компании Evraz, крупнейшим из совладельцев которой является Роман Абрамович. Как сообщил представитель компании, в информационной системе произошел сбой, но основные производства продолжают работу, угрозы безопасности предприятий и сотрудников нет.

Стало известно также об атаке хакеров на компьютерные системы туроператоров «Музенидис Трэвел» и Anex tour. Как сообщил порталу TourDom.ru гендиректор «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди, злоумышленники взломали систему онлайн-бронирования и одновременно заблокировали доступ к локальным компьютерам компании, за возвращение которого требовали денег.

«Это никак не скажется на вылетах туристов к местам отдыха и возвращению их домой», – заверил Цандекиди.

Ранее во вторник о «мощной хакерской атаке» на свои серверы сообщила «Роснефть», из-за вирусной атаки вышли из строя компьютеры целого ряда банков и предприятий на Украине.