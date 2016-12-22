Эксперты установили атаковавший российские и украинские компании вирус

Хакеры атаковали российские и украинские компании с помощью вируса-шифровальщика Petya. Об этом РБК сообщили в компании Group-IB, занимающейся защитой информационной безопасности.

«Вирус блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах. Атака произошла около 14:00 мск. Судя по фотографиям, это криптолокер [программа-вымогатель, которая блокирует файлы на компьютере и требует выкуп] Petya. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry», — сообщили в Group-IB.

По данным Group-IB, жертвами кибератаки стали сети «Башнефти», «Роснефти», украинских компаний «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго», Днепровской электроэнергетической системы, Ощадбанка. Также от вируса пострадали компании Mondelēz International, Mars, «Новая почта», Nivea, TESA и другие.

«Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины «Ашан», украинские операторы («Киевстар», LifeCell, «Укртелеком»), ПриватБанк. Аэропорт Борисполь, предположительно, также подвергся хакерской атаке», — добавили в пресс-службе.

В Group-IB добавили, что вирус Petya недавно использовала группа Cobalt «для сокрытия следов целевой атаки на финансовые учреждения».

Из-за хакерской атаки у киевского аэропорта Борисполь перестали работать сайт и табло с расписанием рейсов. Как сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дихне, возможны задержки рейсов.