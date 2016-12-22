Москва пригрозила штрафом в 5 млн руб. организатору сноса ДК Серафимовича

Нарушителю предписания о необходимости прекращения строительных работ, которые могут «нанести вред» конструктивистскому зданию Дома культуры имени Серафимовича, грозит штраф до 5 млн руб. Об этом РБК заявили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

В пресс-службе уточнили, что за «неисполнение обязанности по приостановке работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия», грозит штраф от 200 тыс. до 5 млн руб. по ст. 7.14.2 КоАП.

По данным Москомнаследия, из-за нарушения предписания о приостановке работ департамент культурного наследия Москвы направил заявление в ОВД Пресненского района ЦАО Москвы. В «Архнадзоре» заявили, что несмотря на предписание, снос ДК 27 июня продолжился. «Полиция не пытается пресечь правонарушение», — заявили в «Архнадзоре», передает агентство «Интерфакс».

Снос здания Дома культуры имени А.С. Серафимовича (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Активисты движения просят департамент культурного наследия сообщить руководству столичной полиции о происходящем. Из-за сноса ДК Серафимовича в центре Москвы перекрыто движение в Среднем Тишинском переулке, рассказал РБК активист общественного движения «Архнадзор» Иван Борисов, который находился рядом со сносимым зданием.

«Днем во время сноса оборвался щит, который задел провода и в результате лампа фонаря упала на рядом стоящий автомобиль. Только после этого все работы прекратились, а движение остановилось. Хотя еще вчера вышло предписание департамента культурного наследия Москвы о том, что здание перешло в статус заявленного объекта, и, значит, на время экспертизы все работы должны быть полностью прекращены», — уточнил активист. По его словам, экспертиза в среднем составляет месяц.

Сейчас строители сносят то дом культуры, то окружающие постройки, отметил он. «Рабочие как будто пытаются маскировать снос, видя недовольство местных жителей, и поэтому постоянно меняют фронт работ», — добавил Борисов.

Предписание о прекращении строительных работ в ДК им. Серафимовича Мосгорнаследие вынесло 26 июня. В этот день начался снос конструктивистского здания Дома культуры им. Серафимовича. Снос производит компания «Талкалегпром», «дочка» компании «Дон-Строй».