Патрушев заявил о сокращении на 92% площади орошаемых в Крыму земель

Проблемы с водоснабжением Крыма тормозят развитие полуострова и создают сложности для туризма и сельского хозяйства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Симферополе, сообщает «Интерфакс».
«Недостаток воды сдерживает социально-экономическое развитие региона, формирует угрозы функционированию базовых для экономики Крыма аграрного и санаторно-курортного комплексов», — сказал Патрушев. По его словам, общий водозабор в 2016 году сократился «в пять раз» по сравнению с 2014 годом.
Также Патрушев выразил обеспокоенность по поводу обеспечения востока полуострова пресной водой. Он отметил, что в некоторых районах ее подача осуществляется в ограниченном режиме. Патрушев добавил, что площади орошаемых земель в Крыму сократились на 92%, в связи с чем было прекращено производство риса. «В тяжелых условиях» оказались и пресноводные рыбные хозяйства, заявил секретарь Совбеза.
Патрушев призвал принять дополнительные меры по сокращению дефицита водных ресурсов, в том числе с помощью опреснения морской воды и использования замкнутого водооборота. Также он отметил, что территории объектов водообеспечения Крыма должны тщательно охраняться. При этом он подчеркнул, что большая часть гидротехнических сооружений Крыма используется уже более 30 лет, в связи с чем высоки риски возникновения аварий и ЧС.
Секретарь Совбеза также посетовал на массовое несанкционированное бурение скважин. «Это истощает запасы водных ресурсов, снижает уровень воды в колодцах и ее качество», — заявил Патрушев.
Украина перекрыла шлюзы в Крым через Северо-Крымский канал в 2014 году. По этому каналу на полуостров подавалась вода из реки Днепр, большая часть которой использовалась для орошения полей и других сельскохозяйственных нужд.