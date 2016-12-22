Суд исключил двух присяжных по делу об убийстве Немцова

Суд исключил двух присяжных на заседании по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РБК из зала суда. Одного исключили из числа запасных, а второго — из числа основного состава. Таким образом, в коллегии осталось 13 присяжных.

Сначала из числа запасных присяжных удалили женщину, которая не сообщила, что ее покойный муж имел четыре судимости. Вторым исключенным стал присяжный из основного состава, который собирал информацию о деле из других источников, а по закону имел право только слушать в зале суда и делать записи.

Судья подчеркнул, что он, делая эти записи, «исходил из благих намерений», желая систематизировать свои знания, которые получил на заседании. «Однако же я вам неоднократно разъяснял: это статья 333 УПК, часть 2, пункт 4 — присяжные заседатели не вправе собирать сведения вне судебного заседания. Вы тем самым нарушили положение указанной статьи», — уточнил судья.

Ранее Московский окружной военный суд перенес оглашение вердикта по делу об убийстве Бориса Немцова на 27 июня, которое изначально планировали провести 22 июня. Это произошло из-за того, что на заседании не успели бы полностью зачитать «напутственное слово» и вердикт. Присяжные должны определить виновность в убийстве Немцова Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, Шадида и Анзора Губашевых, Хамзата Бахаева. Обвинение просило признать их вину. По словам защиты, обвинение не предоставило достаточных доказательств вины его подзащитных.

В марте суд также исключил одну из присяжных, которая раньше участвовала в другом судебном процессе в Ивановской области в октябре 2016 года. По закону участие присяжных в нескольких судебных разбирательствах сразу запрещено.

В августе прошлого года суд не смог с первого раза собрать коллегию присяжных по делу об убийстве Немцова. Защита считала, что это произошло из-за отказа ряда кандидатов. Всего разослали 5 тыс. повесток, по которым в процесс влились 59 человек, 45 из которых взяли самоотвод. Коллегию присяжных собрали со второго раза в сентябре 2016 года. Из 84 кандидатов суд отобрал 12 основных и восемь запасных присяжных.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре столицы. По подозрению в убийстве задержали несколько выходцев из Чечни.