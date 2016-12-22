Сын Евтушенкова попросил суд включить его в процесс по иску «Роснефти»

Сын основного владельца АФК «Системы» Владимира Евтушенкова, старший вице-президент корпорации Феликс Евтушенков и старший вице-президент Всеволод Розанов подали ходатайства о присоединении к суду по иску «Роснефти» на 170,6 млрд руб. в качестве третьей стороны. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала арбитражного суда Башкирии.

Феликс Евтушекнов и Всеволод Розанов были членам совета директоров «Башнефти» в 2014 году, когда произошла реорганизация компании. Евтушенков также был председателем совета директоров этой компании в 2014 году. Розанов участвовал в принятии решений о корпоративных процедурах для реорганизации — состоял в совете директоров «Башнефти», пояснил его представитель. Из-за этого топ-менеджер просит привлечь его в качестве соответчика.

Представители «Роснефти» и «Башнефти» выступили против привлечения Розанова к суду. «Вопрос правомерности решений совета директоров не рассматривается, в иске речь про правомерность действий акционеров», — указал представитель «Роснефти». По его словам, эти ходатайства направлены на «затягивание процесса».

«Речь идет про принцип двух ключей — вопрос одобряется на совете директоров, потом на собрании акционеров, само собрание по своей инициативе такие решения принять не может», — возразил представитель «Системы». По его словам, Розанов голосовал за эти решения и заявлял совету директоров компании, что «реорганизация является позитивной для общества» и акционерам нужно ее одобрить.

Представитель «Системы-инвест» (дочка АФК «Система» и соответчик по иску «Роснефти») заявил, что члены совета директоров ответственны перед обществом за убытки, которые причинили своими действиями. «В данном случае совет директоров был частью принятия решений. Соответственно эти лица должны быть привлечены в качестве третьих лиц», — подчеркнул он.

Судья отказала в привлечении Розанова в качестве третьего лица по иску «Роснефти».

До конца 2014 года АФК «Система» владела контрольным пакетом акций «Башнефти». «Роснефть» и перешедшая под ее контроль «Башнефть» подали иск к «Системе» 2 мая и требуют ее выплатить 106,6 млрд руб. для возмещения убытков, понесенных из-за реорганизации башкирской компании в 2009–2014 годах (когда «Башнефтью» владела «Система»). Эта сумма значилась в иске, который 15 мая принял к рассмотрению арбитраж Башкирии.

По словам главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, в иске была указана «предварительная» сумма. Позже представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что компания увеличила эту сумму до 170,6 млрд руб.