Microsoft назначила нового главу российского офиса

Корпорация Microsoft назначила новым президентом Microsoft в России Томаша Боченека, который до этого занимал пост операционного директора местного подразделения. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК. Боченек сменит Павла Бетсиса, который возглавлял российский Microsoft c 2014 года.

Томаш Боченек вступит ​в должность с 31 августа. Нынешний президент Microsoft в России Павел Бетсис останется в компании до этого срока для передачи дел. В сообщении компании говорится, что с 27 июня Боченек начнет тесно сотрудничать с российским бизнесом и партнерской экосистемой, «чтобы способствовать прогрессу внедрения облачных технологий и цифровой трансформации на этом важном для корпорации рынке».

Новый глава российского подразделения компании начинал карьеру в Microsoft в 2000 году на позиции генерального директора Microsoft в Польше. До этого Боченек работал в таких компаниях, как Hyundai, Compaq и IBM. В 2005 году Боченек стал вице-президентом Microsoft по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе, а следующие три года занимал позицию генерального менеджера по потребительским рынкам в Центральной и Восточной Европе. В российское подразделение он перешел два года назад.

«Я с радостью и нетерпением жду возможности начать работу в новой должности, — говорит Боченек. — Совместно с нашим опытным топ-менеджментом в России я намерен способствовать как росту бизнеса Microsoft, так и наших заказчиков и партнеров на пути к цифровой трансформации». Новый глава российского бизнеса Microsoft будет подчиняться Дону Грэнтаму, президенту Microsoft в Центральной и Восточной Европе. По словам Грэнтама, он полностью доверяет Томашу Боченеку и благодарит Павла Бетсиса за его работу и вклад в развитие компании в «столь непростых рыночных условиях».

Текущий контракт Павла Бетсиса истекает в конце июня. Ранее сообщалось, что Бетсис решил не продлевать контракт и намерен заняться собственными проектами.