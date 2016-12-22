В Исаакиевском соборе увеличили число праздничных богослужений

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и Петербургская епархия Русской православной церкви (РПЦ) договорились об увеличении праздничных богослужений в храме. Об этом РБК рассказал директор ГМП «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.

«Епархия обратилась к нам с такой просьбой (увеличить количество служб в центральном нефе. — РБК), мы эту просьбу удовлетворили, потому что она разумна и мало что меняет в данной ситуации», — заявил он.

По его словам, речь идет о праздничных богослужениях, которые «связаны непосредственно с собором, в честь святых, пределы которых есть в соборе». Также службы будут проводиться во время 12 крупнейших христианских праздников — Рождества, Пасхи, Воздвижения, Богоявления. «По торжественным случаям будут проводиться богослужения в центральном нефе, ранее служили в боковом нефе», — пояснил Мудров. По его словам, эти изменения «никак не отразятся на работе музея».​

В июне в соборе ежедневно (кроме среды) проводили утренние и вечерние службы, следует из расписания, опубликованного на сайте собора. В 2016 году впервые с 1928 года в соборе прошла Рождественская, а затем и Пасхальная службы.

Искусствовед Юрий Мудров был назначен на пост директора музея «Исаакиевский собор» в середине июня, сменив исполнявшую обязанности директора Ираду Вовненко. Ранее он возглавлял Санкт-Петербургский фонд культуры.