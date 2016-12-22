Прокуратура Бразилии предъявила президенту обвинение в коррупции

Генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально выдвинул против президента страны Мишела Темера обвинение в коррупции. Об этом сообщает телеканал Globo.

По данным издания, прокурор обратился в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с запросом о предъявлении обвинений в коррупции президенту. По его словам, Темер и его бывший советник Родригу Роша Лоурес «подменили исполнение важнейших обязанностей госслужащих незаконными действиями, которые выполнялись в их личных интересах».

Globo подчеркивает, что президент обвиняется в «пассивной коррупции»: с марта по апрель, воспользовавшись занимаемой должностью, Темер получил через экс-советника взятку в размере $152 тыс. от Жоэсли Мендонсы Батисты, главы инвестиционной компании J&F Investimentos S. A. В апреле бывший советник был задержан в одном из ресторанов в Сан-Паулу, на тот момент он уже получил взятку, наличные находились в его чемодане.

По данным Folha de Sao Paulo, президент все обвинения опровергает. Как сообщает газета, братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в ФВС аудиозапись, на которой Темер «просит подкупить» экс-председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью для его «молчания». Также у полиции есть видеозапись, где бывший советник президента кладет деньги в чемодан.​

По данным издания, решение о предъявлении обвинений может принять только Верховный суд. Также суд обязан получить разрешение парламента. Инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

Ранее суд в Бразилии приговорил бывшего министра финансов страны Антонио Палоцци к 12 годам тюрьмы за отмывание денег. По данным Associated Press, он стал фигурантом по делу о коррупции в нефтяной компании Petrobras. Дело о коррупции в этой компании расследуется с 2014 года, по версии следствия, ее руководство на взятках и операциях по отмыванию денег получило не менее $3,8 млрд.