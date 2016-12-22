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Госдеп пообещал исполнить иммиграционный указ Трампа через 3 три дня
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Госдеп пообещал исполнить иммиграционный указ Трампа через 3 три дня
Общество, 02:07
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Госдеп пообещал исполнить иммиграционный указ Трампа через 3 три дня

Госдепартамент США намерен начать внедрение пунктов миграционного указа президента Дональда Трампа в течение 72 часов после решения Верховного суда. Об этом сообщает Associated Press.

При этом пресс-секретарь Госдепа Хизер Ноерт заявила, что США продолжат программу приема беженцев, однако с учетом последних изменений.

По словам пресс-секретаря, ведомство предоставит более подробную информацию о деталях реализации указа после консультации с Минюстом и МВД. Она уточнила, что правительство США обо всех изменениях будет также информировать туристов, пребывающих в Соединенных Штатах, и представителей туристической отрасли «профессионально, организованно и своевременно».

Трамп заявил о «чистой победе» в Верховном суде
Политика

Верховный суд США отменил часть решений нижестоящих судов, блокирующих действие указа, запрещающего въезд в США для части иностранцев, накануне, 26 июня. Благодаря решению ВС, сможет вступить в силу запрет о въезде в страну граждан Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Однако запрет распространяется только на иностранцев, которые не имеют «добросовестных отношений» с физическим или юридическим лицом из США.

Сам Дональд Трамп назвал решение суда «чистой победой». «Как президент, я не могу позволить приезжать к нам людям, которые хотят нанести США вред», — заявил президент.

Теги: США , Госдеп США , Дональд Трамп , иммиграционный указ
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