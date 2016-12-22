Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,25 58,78 EUR Нал. 66,43 65,80 USD Бирж. 58,85 -0,54 EUR Бирж. 65,78 -0,70 USD ЦБ. 59,00 -0,66 EUR ЦБ. 66,08 -0,60 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1860,39 -0,38% РТС 992,84 +0,40% Brent 45,90 +0,64% DJIA 21410,01 +0,07% Nasdaq 6246,86 -0,29% FTSE 7446,80 +0,31%
«Роснефть» заявила о возможной замене ареста акций АФК на другую меру
Лента новостей
Вам Telegram: почему мессенджер Павла Дурова не угодил российским властям 23:14, Технологии и медиа «Роснефть» заявила о возможной замене ареста акций АФК на другую меру 23:05, Бизнес Лавров поговорил с Тиллерсоном об урегулировании кризиса в Сирии 22:19, Политика Time назвал Навального и Трампа среди самых влиятельных людей в интернете 22:05, Общество Роскомнадзор исключил доступ к переписке при включении Telegram в реестр 22:04, Технологии и медиа СМИ узнали о плане сократить иностранное владение точками обмена трафиком 21:54, Технологии и медиа Полиция в Подмосковье пресекла встречу воров в законе 21:37, Общество Мосгорнаследие предписало остановить снос конструктивистского памятника 21:33, Общество В Швейцарии построили самый высокий в Европе однопролетный арочный мост 21:14, Технологии и медиа Трамп заявил о «чистой победе» в Верховном суде 21:14, Политика Членов ЛДПР исключат из партии из-за присоединения к «Открытой России» 20:57, Политика Эксперты выявили дискриминацию каждой пятой женщины в бизнесе 20:55, Экономика Бумаги «Системы» и МТС упали после объявления об аресте активов 20:36, Бизнес Аналитики указали на риски повышения спроса на валюту со стороны банков 20:34, Финансы «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер футболиста «Челси» за €46 млн 20:28, Спорт МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение 20:26, Общество «Роснефть» назвала арест акций МТС «не последним» по иску к АФК «Система» 20:24, Бизнес Клиринговая система остановила расчеты по бондам Alliance Oil Худайнатова 20:23, Бизнес МТС исключила сбои в работе из-за ареста акций по иску «Роснефти» 20:21, Бизнес Капитан судна заявил о внезапном маневре эсминца США перед столкновением 20:11, Технологии и медиа «Система» сообщила об аресте своих активов по иску «Роснефти» 20:08, Бизнес Мусор со свалки в Балашихе не захотели свозить на современный полигон 19:58, Общество Свалку в Балашихе заблокируют заградительной цепью 19:58, Общество Директора по закупкам получили рыночный рейтинг 19:57, Партнерский материал Под Ставрополем разбился легкомоторный самолет 19:55, Общество Разработчики Telegram добавили настройку для обхода возможной блокировки 19:35, Технологии и медиа Оргкомитет «Россия-2018» опроверг сообщения о допинге в сборной страны 19:32, Общество Координатора штаба Навального в Хабаровске приговорили к 120 часам работ 19:24, Политика
«Роснефть» заявила о возможной замене ареста акций АФК на другую меру
Бизнес, 23:05
0
«Роснефть» заявила о возможной замене ареста акций АФК на другую меру

Компания «Роснефть» заявила о своей готовности пойти на «любое другое адекватное обеспечение» по иску к АФК «Система» вместо арестованных пакетов акций. Об этом пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил «РИА Новости».

«Если суд удовлетворит наш иск, то эти активы будут обращены как гарантия, не обязательно эти активы, они станут гарантией обеспечения иска», — сказал Леонтьев. Он пояснил, что компания может обеспечить иск «любыми другими адекватными» средствами. В случае, если суд откажет «Роснефти», то арестованные активы «Системы» останутся в собственности компании, с них будет снят арест.

«Это абсолютно нормальная мера, это совсем не предмет для истерик», — заключил Леонтьев.

Ранее АФК «Система» сообщила об аресте части своих активов судебными приставами по иску «Роснефти». Речь идет в том числе о 31,76% акций МТС, в компании заявили, что данные меры являются «очередной попыткой оказать беспрецедентное давление на компанию».

При этом Михаил Леонтьев сообщил РБК, что арест акций МТС — не последние обеспечительные меры по иску «Роснефти» к АФК «Система». Он подчеркнул, что нефтяная компания просила арестовать активы на полную сумму исковых требований. Решение суда арестовать активы в «Роснефти» считают справедливым, добавил Леонтьев.

«Роснефть» требует от АФК «Система» возместить ущерб, который появился во время реорганизации «Башнефти» в 2014 году. Сейчас «Башнефть» принадлежит «Роснефти». Сумму ущерба в «Роснефти» сначала оценили в 106,6 млрд руб., позднее требования со стороны нефтяной компании возросли до 170,6 млрд руб.

Теги: АФК «Система» , «Роснефть»
Главное
«Система» сообщила об аресте своих активов по иску «Роснефти» Бизнес
Материалы по теме
«Роснефть» назвала арест акций МТС «не последним» по иску к АФК «Система» Бизнес
«Система» предложила решить спор с «Роснефтью» независимой экспертизой Бизнес
«Система» сообщила об аресте своих активов по иску «Роснефти» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку