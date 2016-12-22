«Роснефть» заявила о возможной замене ареста акций АФК на другую меру

Компания «Роснефть» заявила о своей готовности пойти на «любое другое адекватное обеспечение» по иску к АФК «Система» вместо арестованных пакетов акций. Об этом пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил «РИА Новости».

«Если суд удовлетворит наш иск, то эти активы будут обращены как гарантия, не обязательно эти активы, они станут гарантией обеспечения иска», — сказал Леонтьев. Он пояснил, что компания может обеспечить иск «любыми другими адекватными» средствами. В случае, если суд откажет «Роснефти», то арестованные активы «Системы» останутся в собственности компании, с них будет снят арест.

«Это абсолютно нормальная мера, это совсем не предмет для истерик», — заключил Леонтьев.

Ранее АФК «Система» сообщила об аресте части своих активов судебными приставами по иску «Роснефти». Речь идет в том числе о 31,76% акций МТС, в компании заявили, что данные меры являются «очередной попыткой оказать беспрецедентное давление на компанию».

При этом Михаил Леонтьев сообщил РБК, что арест акций МТС — не последние обеспечительные меры по иску «Роснефти» к АФК «Система». Он подчеркнул, что нефтяная компания просила арестовать активы на полную сумму исковых требований. Решение суда арестовать активы в «Роснефти» считают справедливым, добавил Леонтьев.

«Роснефть» требует от АФК «Система» возместить ущерб, который появился во время реорганизации «Башнефти» в 2014 году. Сейчас «Башнефть» принадлежит «Роснефти». Сумму ущерба в «Роснефти» сначала оценили в 106,6 млрд руб., позднее требования со стороны нефтяной компании возросли до 170,6 млрд руб.