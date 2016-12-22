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Власти Москвы пообещали отказаться от шлагбаумов в новых жилых кварталах
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Власти Москвы пообещали отказаться от шлагбаумов в новых жилых кварталах
Общество, 17:50
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Власти Москвы пообещали отказаться от шлагбаумов в новых жилых кварталах

В новых жилых кварталах, которые будут созданы в Москве в рамках программы реновации, не будет массовой установки заборов и шлагбаумов. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«Есть четкая позиция мэра города Сергея Собянина, которую мы полностью разделяем, — отказаться от заборов и создать безбарьерную среду с грамотно организованными кварталами», — сказал Кузнецов. По его словам, одним из «основных принципов московских нормативов проектирования жилых районов» будет «четкое разграничение публичных и приватных пространств». Кузнецов отметил, что это позволит «создать упорядоченные проезды, паркинги и избежать хаотичной парковки во дворах».

О том, что власти Москвы планируют поделить жилые районы на публичные и приватные, сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он также отмечал, что программа реновации заключается не только в обновлении жилищного фонда города, но и в создании «полноценной комплексной городской среды».

В настоящее время законопроект о реновации прошел третье и окончательное чтение в Госдуме. По итогам голосования москвичей мэрия приняла решение, что 90% изначально заявленных по программе домов будет снесено и перестроено.​

Теги: Москва , реновация
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