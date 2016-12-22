Суд продлил арест бизнесмену Михальченко

Мосгорсуд продлил арест бизнесменам Дмитрию Михальченко и Борису Коревскому, обвиняемым в контрабанде алкоголя, до 29 сентября. Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс» из зала суда.

«Ходатайство следствия о продлении меры пресечения удовлетворить, продлить Михальченко и Коревскому срок содержания под стражей до 29 сентября», — сказал судья Андрей Расновский.

Генеральный директор компании «Форум» Дмитрий Михальченко и замгендиректор холдинговой компании «Форум» Борис Коревский проходят по делу о контрабанде элитного алкоголя. Вместе с ними в совершении данного преступления обвиняются директор «Юго-Восточной торговой компании» Илья Пичко и заместитель главы компании «КонтРейл Логистик Северо-Запад» Анатолий Киндзерский

По версии следствия, в 2015 году Дмитрий Михальченко создал организованную преступную группу, которая переправляла алкоголь из порта Гамбурга под видом строительного герметика. Михальченко был арестован в марте 2016 года. Тогда же был арестован и Борис Коревский. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий).