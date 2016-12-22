«Аэрофлот» допустил рост цен после присвоения пяти звезд Skytrax

Если «Аэрофлот» получит рейтинг «пять звезд» от британской консалтинговой компании Skytrax, то это может привести к росту цен на билеты. Об этом заявил генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, передает «РИА Новости».

Виталий Савельев заметил, что компании, вошедшие в список «пятизвездочных» по версии Skytrax, увеличивают свою капитализацию в 1,5–2 раза. «Мы оцениваем, могут ли наши пассажиры позволить себе такую услугу, как «пять звезд», потому что, естественно, удорожание билетов будет происходить», — сказал он.

Виталий Савельев заметил, что в мире существует всего лишь девять авиакомпаний, получивших подобную оценку, причем среди них отсутствуют перевозчики из Европы и США. На данный момент решение о получении перевозчиком «пяти звезд» пока не принято. В сентябре 2016 года Виталий Савельев сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что «Аэрофлот» стремится получить данную оценку. «Для этого нам очень много нужно будет сделать работы и на земле, не только в воздухе», — сказал он. В 2016 году «Аэрофлот» получил от Skytrax «четыре звезды».

В 2016 году в число перевозчиков, получивших от Skytrax «пять звезд», вошли Qatar Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways, Asiana Airlines, Hainan Airlines, ANA All Nippon Airways, Garuda Indonesia, EVA Air и Etihad Etihad Airways.

20 июня британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг 100 лучших авиакомпаний мира World Airline Awards 2017, в котором «Аэрофлот» занял 30-е место. Skytrax занимается оценкой авиакомпаний и инфраструктуры аэропортов по всему миру.



В марте «Интерфакс» со ссылкой на руководство «Аэрофлота» сообщал о возможном росте тарифов на авиаперевозки из-за удорожания услуг аэропортов после вступления в силу приказа ФАС о дерегуляции сборов за услуги аэропортов Московского авиационного узла.