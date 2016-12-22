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Обвиняемый в контрабанде алкоголя бизнесмен признал свою вину
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Обвиняемый в контрабанде алкоголя бизнесмен признал свою вину
Дело о контрабанде, 16:25
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Обвиняемый в контрабанде алкоголя бизнесмен признал свою вину

Заместитель главы компании «КонтРейл Логистик Северо-Запад» Анатолий Киндзерский, который обвиняется в контрабанде алкоголя, признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Об этом заявил следователь в Мосгорсуде, передает «РИА Новости».

Киндзерский «заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве», уточнил он.

По словам следователя, ущерб от контрабанды алкоголя составил свыше 61 млн руб. Он добавил, что расследование по этому дело завершено. Другой фигурант дела — генеральный директор компании «Форум» Дмитрий Михальченко — вину не признал, отмечает агентство.

В сентябре 2016 года ​Басманный суд Москвы отправил Анатолия Киндзерского под домашний арест. Следователи вышли с ходатайством о домашнем аресте после того, как он пошел на сделку со следствием. До этого замглавы «КонтРейл Логистик Северо-Запад» почти полгода провел в СИЗО.

Киндзеровского арестовали в марте прошлого года. Вместе с ним были арестованы замгендиректор холдинговой компании «Форум» Борис Коревский и директор «Юго-Восточной торговой компании» Илья Пичко. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий).

В рамках этого дела суд также арестовал Дмитрия Михальченко. По версии следствия, в 2015 году он создал организованную преступную группу, которая переправляла алкоголь из порта Гамбурга под видом строительного герметика.

По делу о контрабанде в 2016 году проходили обыски у Андрея Бельминова, который на тот момент был главой Федеральной таможенной службы. К ответственности его не привлекли, он имеет статус свидетеля.

Теги: контрабанда алкоголя , Анатолий Киндзерский
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