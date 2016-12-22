Порошенко пообещал возвратить крымско-татарский и украинский флаги в Крым

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на скорое возвращение Крыма, а также крымских татар под юрисдикцию Украины. Об этом говорится в официальном заявлении главы государства, приуроченном ко дню крымско-татарского флага.

«Общая Родина, общая цель — возврат временно аннексированного врагом Крыма — еще более роднят украинцев и крымских татар. Несмотря на трудности, мы все уверены: вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму», — заявил Петр Порошенко.

В августе 2015 года президент Украины Петр Порошенко пообещал в случае возвращения Крыма в состав страны создать на полуострове национально-территориальную автономию. В апреле 2017 года группа депутатов Верховной рады Украины, в частности лидеры крымско-татарского меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, предложили законодательно закрепить национально-территориальную автономию крымских татар в составе унитарной Украины.

В марте 2014 года Крым вошел в состав России по результатам референдума. Крымско-татарский меджлис объявлен экстремистским и запрещен на территории России. В апреле Международный суд не признал дискриминации крымских татар в России.