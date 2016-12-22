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Deutsche Bank в России возглавит управляющий украинским подразделением
Финансы, 12:14
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Deutsche Bank в России возглавит управляющий украинским подразделением

Главой Deutsche Bank в России станет Борислав Иванов-Бланкенбург, который руководит украинским подразделением банка. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте кредитной организации.

Также он станет председателем правления банка при «одобрении нормативных актов».

Иванов-Бланкенбург должен будет отчитываться перед Питером Тилем, гендиректором Deutsche Bank в Центральной и Восточной Европе, а также Сатфиндером Сингхом, который возглавляет службу глобальных ценных бумаг и является главой глобального трансакционного банка (EMEA).

Борислав Иванов-Бланкенбург более 17 лет работает с Deutsche Bank в Центральной и Восточной Европе. Он занимал должность гендиректора и председателя правления Deutsche Bank на Украине с 2014 года. Ранее возглавлял представительство этого банка в столице Болгарии Софии, где успешно разработал и внедрил стратегию выхода на рынок, проводил крупные сделки и представлял Deutsche Bank в качестве предпочтительного партнера для сделок в местных банках.

В пресс-релизе уточняется, что Россия остается «одним из самых привлекательных и значимых» рынков для Deutsche Bank в Европе. Банк намерен продолжать развивать свое присутствие на рынке.

О том, что Иванов-Бланкенбург может возглавить российское подразделение Deutsche Bank, сообщили 20 июня «Ведомости» со ссылкой на близкие к банку источники. Один из источников утверждал, что кандидат должен пройти согласование в Центробанке. Также источники газеты заявляли, что Иванов-Бланкенбург ​возглавляет Deutsche Bank на Украине с 2015 года.

В конце апреля стало известно о смене руководителя российского подразделения Deutsche Bank. Источники «Интерфакса» в банковских кругах сообщали, что нынешний руководитель банка Аннетт Фивег, которая управляла банком с 2015 года, должна покинуть организацию. Также, по словам источников агентства, оттуда должна была уйти часть топ-менеджеров.

По данным агентства «Прайм», Фивег с 1 августа начнет руководить бизнесом Сбербанка в Швейцарии.

Федеральная налоговая служба (ФНС) 13 февраля предъявила Deutche Bank в России претензии на сумму более 10 млрд руб. Банк подозревали в участии в налоговых схемах вместе с его подразделением в Великобритании. Позже налоговики отказались от претензий к банку.

Теги: Deutsche Bank , Питер Тиль , Аннетт Фивег , Борислав Иванов-Бланкенбург
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