АТОР рассказал о выросшем на 225% турпотоке из России в Доминикану

Количество туристов, которые едут из России в Доминиканскую Республику, выросло на 225%. Об этом заявила в интервью «Вестнику АТОР» Галина Лысенко, глава представительства Минтуризма Доминиканской Республики в России, на Украине и в странах СНГ.
Лысенко рассказала, что с января по май 2017 года Доминикану посетили 100,2 российских туристов, что на 225% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В мае этого года туда приехали 19,7 тыс. россиян против 6,1 тыс. человек за аналогичный период прошлого года. Таким образом туропоток вырос на 319%.
По поводу показателей 2016 года она заявила, что с января по декабрь Доминикану посетили 132,6 туристов из России. Это на 100% больше по сравнению с 2015 годом. «В абсолютных величинах речь шла о 65,4 тыс. дополнительных туристах из России в республику (Доминикану. — РБК)», — отметила Лысенко.
По ее словам, в 2016 году число туристов, которые посетили Доминикану, превысило 6 млн человек. По сравнению с 2000 годом годом этот показатель увеличился на 101%.
Путешественники из России тратят в Доминикане больше денег, чем туристы из США или Европы. Расходы туристов в этой стране за январь—март 2017 года составили в районе $133,4 на человека в сутки. Средняя продолжительность пребывания туристов в республике в этот период составляет не более девяти суток.
Российские туристы предпочитают в Доминикане экскурсионный отдых, походы по музеям и шоппинг в столице страны Санто-Доминго, отметила Лысенко.
По ее словам, «при отсутствии внешних негативных факторов» увеличение турпотока в страну ожидается на уровне 20–30% по сравнению с 2016 годом.