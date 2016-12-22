СМИ сообщили о взломе сторонниками ИГ сайтов правительства Огайо

Хакеры взломали несколько сайтов правительства американского штата Огайо и разместили на них сообщения в поддержку запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, хакеры взломали сайт губернатора штата Джона Кейсика, его жены и нескольких департаментов штата. В администрации губернатора агентству подтвердили, что им известно о хакерской атаке.

На сайтах хакеры разместили сообщения о том, что президент США Дональд Трамп и «все его люди» буду привлечены к ответственности «за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах». В послании также была написана фраза «Я люблю ИГ», отмечает агентство.

В апреле Группа связанных с ИГ хакеров выложила в сеть персональные данные тысяч жителей Нью-Йорка, назвав их целью для террористов. Опубликованные хакерами сведения включали имена, домашние адреса и адреса электронной почты.