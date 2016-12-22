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В Пакистане при игре с гранатой погибли семеро детей
Общество, 17:55
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В Пакистане при игре с гранатой погибли семеро детей

В Пакистане по меньшей мере семеро детей погибли при взрыве найденной ими ручной гранаты. Об этом сообщает пакистанский телеканал GeoTV со ссылкой на заявление местных властей.

Инцидент произошел в деревне, расположенной в регионе Южный Вазиристан, на востоке страны. Дети нашли ручную гранату и начали с ней играть, в результате чего она взорвалась. При взрыве погибли семеро детей в возрасте от шести до 12 лет, еще двое детей получили тяжелые ранения.

Телеканал отмечает, что в этом районе регулярно отмечается гибель детей в результате несчастных случаев со взрывоопасными предметами. жертвами подобных инцидентов стали десятки несовершеннолетних.

В Вазиристане на протяжении последних лет правительственная армия ведет борьбу с боевиками запрещенных в России организаций «Аль-Каида» и «Талибан». Территория этого региона Пакистана, расположенного вдоль границы с Афганистаном, находится под контролем местных племенных группировок. В 2014 году военная операция была начата на территории Северного Вазиристана.

В воскресенье, 25 июня, в Пакистане произошел взрыв перевернувшейся на трассе цистерны с горючим. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара погибли порядка 150 человек. Свои соболезнования жертвам пожара выразил президент России Владимир Путин.

Теги: Пакистан , Дети
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