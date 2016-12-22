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СМИ узнали об идее конгрессменов США выйти из договора РСМД
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СМИ узнали об идее конгрессменов США выйти из договора РСМД
Политика, 02:35
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СМИ узнали об идее конгрессменов США выйти из договора РСМД

Несколько членов конгресса США направили в Белый дом предложение о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает издание Politico.

«С нашей стороны было бы безответственно продолжать соблюдать договор, когда единственный участник, помимо нас, его не соблюдает», — приводит издание слова члена палаты представителей и председателя подкомитета по стратегическим силам Майка Роджерса.

В то же время в Пентагоне, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности выразили обеспокоенность в связи с предложением выйти из договора. По мнению многих членов администрации США, такой шаг может «спровоцировать полномасштабную гонку вооружений».

Они также подчеркнули, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности отвечает «интересам национальной безопасности США».

В марте зампредседателя объединенного комитета начальников генеральных штабов ВС США Пол Сельва заявил, что Россия развернула крылатую ракету наземного базирования в нарушение договора с США о РСМД. «Мы полагаем, что Россия намеренно развернула ее, чтобы создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности НАТО», — отмечал он.

Пресс-секретарь президента России отверг обвинение Сельвы и подчеркнул, что Москва «остается приверженной своим обязательствам».

В мае 2016 года в нарушении договора РСМД Москва заподозрила США. Замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Евгений Ильин заявлял, что у России есть основания полагать, что Соединенные Штаты под видом испытания ПРО отрабатывают вопросы применения ракет средней и меньшей дальности.

Договор о РСМД Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в декабре 1987 года. Летом 1988 года договор вступил в силу. США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 км до 5500 км) и меньшей (от 500 км до 1000 км) дальности.

 



 



 

Теги: США , Конгресс , РСМД
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