Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,65 59,29 EUR Нал. 66,94 66,39 USD Бирж. 59,39 -0,55 EUR Бирж. 66,48 -0,41 USD ЦБ. 59,66 -0,49 EUR ЦБ. 66,68 -0,47 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1867,46 +0,40% РТС 988,93 +1,07% Brent 45,61 +0,71% DJIA 21394,76 -0,01% Nasdaq 6265,25 +0,46% FTSE 7424,13 -0,20%
Черчесов записал видеообращение к болельщикам сборной России
Лента новостей
В Москве перекроют несколько улиц в связи с празднованием Ураза-байрам 00:41, Общество Спасатели обнаружили тела 15 погибших при сходе оползня в Китае 24 июн, 23:42, Общество В Подмосковье при ДТП с бензовозом погибли три человека 24 июн, 23:00, Общество Черчесов рассказал об уроках матча с Мексикой на Кубке конфедераций 24 июн, 22:38, Общество Экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса обвинили в мошенничестве 24 июн, 22:33, Общество Театр Вахтангова поддержал задержанных по делу «Седьмой студии» 24 июн, 21:58, Политика Криштиану Роналду раскритиковал качество поля на «Санкт-Петербург Арене» 24 июн, 21:49, Спорт В Ставропольском крае велосипедист облил двух девушек кислотой 24 июн, 21:20, Общество В Турции задержали группу подозреваемых в подготовке терактов 24 июн, 20:50, Общество В РПЦ выступили за изучение церковнославянского языка в школах 24 июн, 20:43, Общество Британский парламент подвергся кибератаке 24 июн, 20:19, Политика Египет передал Саудовской Аравии два острова в Красном море 24 июн, 19:52, Политика Сборная России вылетела с Кубка конфедераций 24 июн, 19:51, Спорт В море у берегов Анапы произошло землетрясение 24 июн, 19:32, Общество Киев направил России ноту протеста из-за визита Путина в Крым 24 июн, 19:18, Политика Путин раскритиковал любителей вина 24 июн, 18:58, Общество Бывший глава Марий Эл написал Путину стихотворное обращение из СИЗО 24 июн, 18:54, Политика СМИ узнали причину заморозки €15 млн залога Украины за «Евровидение» 24 июн, 18:40, Общество Мексика — Россия 24 июн, 18:00, Спорт Израиль нанес авиаудар по сирийским войскам в районе Голанских высот 24 июн, 17:54, Политика В Киеве арестовали главреда «Страна.ua» с правом залога в 544 тыс. гривен 24 июн, 17:42, Общество Синоптики объявили в Москве желтый уровень опасности 24 июн, 17:28, Общество Киргизия нашла нового инвестора для строительства ГЭС взамен России 24 июн, 17:07, Экономика СМИ узнали о сборке бомбы смертником из Манчестера по роликам в YouTube 24 июн, 17:03, Общество Путин посоветовал журналистам писать необидные репортажи 24 июн, 16:56, Политика На Украине предложили собирать у въезжающих россиян биометрические данные 24 июн, 16:35, Политика Мутко посоветовал не ждать от инопланетян спасения сборной России 24 июн, 16:25, Спорт «Мусорный Эверест» в Балашихе: как устроена закрытая Путиным свалка 24 июн, 16:09, Общество
Черчесов записал видеообращение к болельщикам сборной России
Кубок конфедераций, 01:24
0
Черчесов записал видеообращение к болельщикам сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ​записал видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку российской команды во время матчей Кубка конфедераций. Видеообращение опубликовано в Twitter сборной России.

«Турнир для нас, к сожалению, завершился, но мы хотели бы поблагодарить болельщиков», — сказал Черчесов. Он отметил, что поддержку российская сборная ощущала везде: в аэропортах, во время перелетов, на стадионах и во время общения на улице.

«Мы читаем их [болельщиков] отклики. Если в спортивном плане нам не удалось сделать то, что мы планировали, то в моральном плане мы сделали шаг вперед, и нас ждут лучшие времена», — подчеркнул тренер.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что поражение сборной России в матче с командой Мексики на Кубке конфедераций позволило понять, над чем необходимо работать во время подготовки российской команды. «Теперь мы точно знаем наши позиции», — отметил тренер.

Он подчеркнул, что футболисты «боролись до последнего». По его словам, против российской команды «было много нюансов», а также «свою роль сыграла красная карточка». Черчесов также заявил, что намерен продолжить подготовку сборной и будет работать «еще лучше».

Холодное лето и красивые женщины: болельщики Кубка конфедераций о России Еще 4 фото
Фотогалерея

Сборная России во время матча с Мексикой вели в счете, однако нужный результат удержать не сумели. По итогу матча команда проиграла со счетом 1:2. Российская сборная стала первой с 2001 года командой-хозяйкой, которая вылетела с Кубка конфедераций после группового этапа.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля. Финал состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.
 



 



 

Теги: Станислав Черчесов , Кубок конфедераций , видеообращение
Главное
The Telegraph рассказала о «лазейке» в схеме депортации террористов Политика
Материалы по теме
Черчесов рассказал об уроках матча с Мексикой на Кубке конфедераций Общество
В Петербурге пресекли незаконную продажу билетов на Кубок конфедераций Общество
Игры Кубка конфедераций смотрели хуже товарищеских матчей сборной России Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку