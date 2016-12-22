Черчесов записал видеообращение к болельщикам сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ​записал видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку российской команды во время матчей Кубка конфедераций. Видеообращение опубликовано в Twitter сборной России.



«Турнир для нас, к сожалению, завершился, но мы хотели бы поблагодарить болельщиков», — сказал Черчесов. Он отметил, что поддержку российская сборная ощущала везде: в аэропортах, во время перелетов, на стадионах и во время общения на улице.

«Мы читаем их [болельщиков] отклики. Если в спортивном плане нам не удалось сделать то, что мы планировали, то в моральном плане мы сделали шаг вперед, и нас ждут лучшие времена», — подчеркнул тренер.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что поражение сборной России в матче с командой Мексики на Кубке конфедераций позволило понять, над чем необходимо работать во время подготовки российской команды. «Теперь мы точно знаем наши позиции», — отметил тренер.

Он подчеркнул, что футболисты «боролись до последнего». По его словам, против российской команды «было много нюансов», а также «свою роль сыграла красная карточка». Черчесов также заявил, что намерен продолжить подготовку сборной и будет работать «еще лучше».

Сборная России во время матча с Мексикой вели в счете, однако нужный результат удержать не сумели. По итогу матча команда проиграла со счетом 1:2. Российская сборная стала первой с 2001 года командой-хозяйкой, которая вылетела с Кубка конфедераций после группового этапа.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля. Финал состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.













