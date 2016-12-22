В Подмосковье при ДТП с бензовозом погибли три человека

В Московской области при столкновении бензовоза с автомобилем в районе Солнечногорска погибли три человека. Об этом сообщили в подмосковном главке МВД, передает «РИА Новости».

Все погибшие находились в салоне легковой машины, уточнили в ведомстве.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, одним из погибших оказался ребенок.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах ранее сообщал, что в результате аварии на 21-м км трассы А-107 погибли два человека. Еще один человек, по информации Центрального регионального центра МЧС, получил травмы, пишет агентство.