В Подмосковье при ДТП с бензовозом погибли три человека
Общество, 23:00
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В Подмосковье при ДТП с бензовозом погибли три человека
В Московской области при столкновении бензовоза с автомобилем в районе Солнечногорска погибли три человека. Об этом сообщили в подмосковном главке МВД, передает «РИА Новости».
Все погибшие находились в салоне легковой машины, уточнили в ведомстве.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, одним из погибших оказался ребенок.
Источник «РИА Новости» в экстренных службах ранее сообщал, что в результате аварии на 21-м км трассы А-107 погибли два человека. Еще один человек, по информации Центрального регионального центра МЧС, получил травмы, пишет агентство.