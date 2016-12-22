В США полицейский по ошибке застрелил своего коллегу афроамериканца

В США в городе Сент-Луис в штате Миссури полицейский ранил афроамериканца, который также является сотрудником правоохранительный органов, приняв его за преступника. Об этом сообщила местная полиция, передает Associated Press.

По данным полиции, инцидент произошел в среду, 21 июня, но известно о нем стало 24 июня. Как рассказали в правоохранительных органах, трое афроамериканцев угнали транспортное средство. Полиция стала преследовать злоумышленников. В ответ угонщики открыли огонь и врезались.

Подозреваемые покинули автомобиль и попытались скрыться. Полицейский-афроамериканец, который был не при исполнении обязанностей, увидел произошедшее из окна своего дома и выбежал, чтобы помочь своим коллегам. С собой он взял табельное оружие. Двое полицейских крикнули ему лечь на землю, но потом узнали и попросили встать и подойти к ним. В это время приехал другой офицер полиции. Он увидел афроамериканца, который шел к полицейским, также не узнал его и открыл огонь, ранив его в руку.

Полицейский, который выстрелил в афроамериканца, служил в полиции Сент-Луиса более девяти лет.

Одного подозреваемого в угоне полицейские задержали, ранив его в колено. Он был госпитализирован, а затем помещен под стражу. Второй был арестован на месте преступления, а третьему удалось скрыться. Он объявлен в розыск.