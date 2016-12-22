В Китае после схода оползня под завалами оказались более 100 человек
Общество, 05:14
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В Китае после схода оползня под завалами оказались более 100 человек
В Китае более 100 человек оказались под завалами в результате схода оползня. Об этом сообщает China News в своем Twitter.
Как отмечается в сообщении, оползень сошел в уезде Маосянь в Сычуань в центральном части страны. Спасательные службы направились к месту происшествия. Как сообщает Би-Би-Си, стихией было разрушено 40 домов.
По данным китайского портала People's Daily Online, оползень сошел с горы, которая находится в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе, и заблокировал два километра в деревне Ксинмо. По данным телеканал, инцидент произошел 06:00 по местному времени (01:00 мск).