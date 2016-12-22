МИД Катара ответит на требования арабских стран

В Министерство иностранных дел Катара заявили, что требования четырех арабских стран, в том числе разорвать дипломатические отношения с Ираном и прекратить вещание телканала Al Jazeera, «не реалистичны» и ответят на них. Об этом сообщает Al Arabiya.

Требования арабских стран Катар получил 22 июня, заявили в МИД. «Катар изучил эту бумагу», — сообщили в ведомстве. В Дохе отметили, что ответят надлежащим образом на послание арабских стран.

О том, что четыре страны, а именно Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн направили Катару свои требования, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на текст документа. Страны потребовали у Дохи разорвать отношения с организациями «Братья Мусульмане» (запрещена на территории России), «Хезболла», «Аль-Каидой» и «Исламское государство» (обе запрещены в России).

Также у Катара потребовали отказаться от выдачи гражданства выходцам из Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна и депортировать граждан этих стран. Кроме того, Доха должна выслать всех членов элитного спецподразделения иранской армии. Также четыре страны потребовали у Катара экстрадировать лиц, которые разыскиваются за связи с террористами, и предоставить полную информацию о финансировании Катаром оппозиционных политиков за рубежом.



Кроме того, арабские страны потребовали у Катара закрыть на своей территории военную базу Турции, а также выплатить некую компенсацию, сумма которой в документе не указана. Как отмечает Associated Press, на выполнение данных требований у Дохи есть десять дней.

Катарский телеканал Al Jazeera заявил, что требования арабских стран прекратить вещание — «попытка заглушить свободу слова в регионе». Кроме того, телеканал заявил, что арабские страны таким образом хотят оказать давление на СМИ.

В середине июня десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова разорвали дипломатические отношения с Катаром. Они обвинили его в поддержке экстремистов, в том числе из ИГ.