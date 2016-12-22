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Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа
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Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа
Политика, 23 июн, 23:32
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Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа

Джонни Депп извинился за шутку об убийстве президента США Дональда Трампа и сказал, что она была плохой. Об этом сообщает Reuters.

Во время своего выступления на музыкальном фестивале Glastonbury в Великобритании в четверг, 22 июня, Депп спросил у зрителей: «Мы можем привести Трампа сюда? Когда в последний раз актер убивал президента?».Актер Джон Уилкс Бут убил президента США Авраама Линкольна в 1865 году.

«Я хочу внести ясность», — продолжал актер. — «Я не актер. Я лгал, чтобы заработать себе на хлеб. И теперь быть может пришло время».

«Я прошу прощения за плохую шутку прошлым вечером о Дональде Трампе, которую я сделал из-за плохого вкуса. Я не предполагал, что так получится, я не хотел ничего дурного. Я только хотел развлечь, а не нанести кому-то вред», — заявил Депп.

В Белом доме шутку Деппа назвали «печальной». В администрации президента США заявили, что Трамп «осуждает насилие в любых его формах. « Печально, что Джонни Депп не берет с него пример», — говорится в заявлении Белого дома. В администрации выразили надежду, что коллеги Джонни Деппа по актерскому цеху «выскажутся против подобной риторики».

В службе безопасности Белого дома заявили, что проинформированы о шутке Деппа, и больше никаких комментариев не давали.

Как отмечает Reutets, авиакомпания Delta Air Lines и Bank of America отказались спонсировать постановку шексипировской трагедии «Юлий Цезарь», потому что Цезарь в ней был представлен похожим на Трампа.

Теги: актер , Джонни Депп , Дональд Трамп
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