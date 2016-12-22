Врачи сообщили об улучшении состояния пожаловавшейся Путину онкобольной

Состояние здоровья онкобольной жительницы города Апатиты Дарьи Стариковой, которую перевезли в московскую больницу, улучшилось. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московского НИИ онкологии имени Герцена, поступившем в РБК.

«На фоне назначенного лечения состояние Дарьи улучшилось, повысился гемоглобин, нормализовались показатели работы почек», — уточняется в сообщении. В медучреждении отметили, что Стариковой провели все необходимые исследования, которые позволят уточнить диагноз и выбрать схемы лечения. «В процессе комплексного обследования установлено, что процесс ограничен малым тазом, без отдаленного метастазирования», — отмечается в сообщении.



В пресс-службе добавили, что 26 июня проведут повторный консилиум для решения вопроса о дальнейшем лечении. В качестве одного из вариантов рассматривается «возможность проведения внутриартериальной химиотерапии», — говорится в сообщении.

В медучреждении также отметили, что Старикова «нормально ест, спит, смотрит телевизор, попросила принести ей книгу». Кроме того, улучшению ее настроения также поспособствовала новость о том, что ее дочь вместе с родственницей едут отдыхать на море благодаря помощи местных предпринимателей, отметили в НИИ имени Герцена.

Дарью Старикову положили в реанимационное отделение Московского НИИ онкологии имени Герцена 19 июня. За ней из столицы в Мурманск вылетел самолет МЧС. Решение о перевозке девушки приняли на консилиуме ведущие российские онкологи.

Старикова пожаловалась на то, что врачи в Апатитах неправильно поставили ей диагноз в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным 15 июня. Она уточнила, что ей поставили «остеохондроз», после чего делали массаж и уколы, противопоказанные при онкологических заболеваниях. Правильный диагноз — рак четвертой степени — ей поставили поздно, рассказала она.

Главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы, где ставили диагноз Дарье Стариковой, 20 июня подал в отставку.