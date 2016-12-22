Лавров заявил об «отсутствии ревности» России к сближению Минска и ЕС

У России нет «аллергий» и «ощущений ревности» по поводу сближения Минска с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью БЕЛТА, приуроченному к 25-летию дипломатических отношений между двумя странами.

Это стало его ответом на вопрос журналистов, как Москва относится к «потеплению отношений» Минска с Западом после снятия с Белоруссии санкций Евросоюза, когда в российско-европейских отношениях «продолжается период охлаждения».

По словам Лаврова, поиск взаимовыгодных связей с соседними странами — «естественное стремление любой страны», в том числе и России. Лавров подчеркнул, что Евросоюз на данный момент отменил не все санкции против Белоруссии.

Со стороны Москвы не было «никакого охлаждения» в отношении Евросоюза, отметил министр. ​Он заявил об убеждении, что Россия и ЕС, как и Белоруссия, и ЕС, и «другие наши с вами соседи», должны сотрудничать с союзом «транспарентно, равноправно и откровенно».

Москва, по словам главы МИДа, «никогда не ставила своих партнеров на постсоветском пространстве перед выбором: или Россия, или Запад». По мнению российского министра, это вопрос неоднократно ставили перед постсоветскими странами «западные коллеги».

Глава российского МИДа «поприветствовал» то, что к «соседям [ЕС] приходит озарение» и они отказываются от санкций в отношении Белоруссии. Он также выразил надежду, что это делается не для того, чтобы «оторвать Белоруссию от России», а из-за того, что Евросоюз понял, что «любые санкции — это путь в никуда», и «ничего хорошего они никогда никому не приносят», включая тех, кто их «заказывает и осуществляет».

В середине июня Белоруссия предупредила инвесторов западных стран о рисках для себя со стороны России, в том числе из-за введенных ЕС антироссийских санкций. В пятницу, 23 июня, Белоруссия впервые за 6,5 лет разместила два транша еврооблигаций общей стоимостью $1,4 млрд. Сделку организовали Citi, Raiffeisen Bank International и Банк развития Белоруссии. Road show евробондов (подготовка эмитента к размещению ценных бумаг) прошло в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе и Цюрихе с 19 по 21 июня. Ценные бумаги выкупили в основном инвесторы из США.